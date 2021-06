Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, 21 de junho, é um dia especial para Rita Ferro Rodrigues. Leonor, a filha mais velha da apresentadora, celebra 19 anos. Uma data que a comunicadora fez questão de assinalar nas redes sociais com uma dedicatória única e uma fotografia de ambas.

"Dezanove anos da pessoa que fez de mim mãe e que eu amo de forma tão avassaladora que chega a ser ridículo", começou por escrever.

"Companheirona, cúmplice, provocadora, enervante, inteligente, sensível, justa, feminista, nariz empinado, amiga tão amiga dos seus amigos e amigas, coração doce - a pessoa que me faz rir mais, chego a pedir clemência, mas ela não cede nem quando faz anos…e faz anos hoje. A Leonor. O meu primeiro Euromilhões", continuou.

Reprodução Instagram, DR

'"Ai tão inspiradora que ela está hoje, Rita !'. Vai rir e gozar comigo ao ler isto. E depois vai abraçar -me e, entredentes dizer que me ama, 'mas não exageres nos beijos' - e vai pensar que somos umas sortudas de sermos mãe e filha . E somos. Parabéns besnica linda da mãe ! Amo-te. Agarra o mundo todo, sem medos", completou.

Recorde-se que Leonor é fruto do anterior relacionamento de Rita Ferro Rodrigues com Daniel Cruzeiro. A apresentadora é também mãe de Eduardo, fruto do atual casamento com Rúben Vieira.