João Soares, viúvo de Maria João Abreu, vai estar pela primeira em televisão, na SIC, um mês depois da morte da atriz na sequência de um aneurisma cerebral. O músico vai ser um dos convidados do Estamos Em Casa, o programa das manhãs de sábado da estação de Paço de Arcos.



A revelação foi feita por Carla Andrino - a próxima anfitriã do formato - durante a emissão do Casa Feliz desta sexta-feira, 18 de junho.



"Posso revelar? É para dizer? Amanhã, entre todos os meus convidados, que são especiais na minha vida, vamos contar com a presença do João Soares...mais do que dar uma entrevista...eu estou a chorar de saudade, mas também de alegria por ele estar aqui", confidenciou, sem conseguir conter as lágrimas.



Visivelmente emocionada, a atriz não escondeu ainda a emoção ao recordar a amiga e a colega com quem partilhava os bastidores da novela A Serra. "Tem sido um vazio enorme olhar para ali e ela não estar... Agora tenho que viver com ela dentro de mim. Eu estou a chorar porque acho que os portugueses todos choram. Estou no meu processo de luto", completou.



Veja o momento na íntegra no vídeo abaixo:

