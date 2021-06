João Mota foi um dos convidados do programa das tardes da SIC. Em conversa com Júlia Pinheiro, o ator falou sobre a família, o início da carreira e recordou ainda Maria João Abreu, com quem contracenava na novela A Serra.



"A Maria João é uma pessoa incrível, muito generosa...] Ela passava sempre amor, era uma energia incrível e no dia da última homenagem, eu senti-me privilegiado por a ter conhecido, por ter partilhado com ela, sentir aquele abraço dela que era tão característico. E agora brilha lá no céu", afirmou, tecendo rasgados elogios à artista.

João Mota contou ainda que a notícia da morte da atriz teve um forte impacto no elenco da trama e constitui atualmente um enorme vazio para todos.



"A nossa motivação foi pensar que ela queria que agarrássemos com todas as forças [...] Há sempre vazio. Quando alguém se vai fica um vazio que nunca é preenchido de verdade. Andamos à volta dele, tentando perceber, aceitando de alguma forma", completou.

Recorde-se que Maria João Abreu morreu a 13 de maio, na sequência de um aneurisma.