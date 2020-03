Instagram

Cláudia Jacques lamentou, nas redes sociais, a morte do seu pai. "É com profundo pesar que comunico o falecimento do meu querido Pai", começou por escrever a famosa relações-públicas portuense nas Stories do Instagram.

Devido ao ‘estado de emergência’ em que se encontra o país devido à Covid-19, as cerimónias fúnebres não decorrerão de forma tradicional, com a reunião de familiares e amigos, e, por isso, Cláudia Jacques promete que, futuramente, se despedirão de forma digna. “Num momento difícil para todos, não será possível estarmos juntos para nos despedirmos dele. Mas logo veremos, mais tarde, se conseguimos dedicar-lhe uma cerimónia digna, que tanto merece e onde todos os familiares, amigos e todos quantos o conhecem e gostam dele, possam também dedicar-lhe uma homenagem e rezar por ele”, escreveu.

“O céu fica mais rico e os nossos corações não o esquecem. Serás meu Anjo da Guarda, eu sei bem que sim”, lê-se ainda na mensagem da relações-públicas.

Neste momento delicado, Cláudia Jacques, de 54 anos, conta com o apoio do novo namorado, Belmiro Costa, com quem tem passado os últimos dias em quarentena, como tem mostrado no Instagram. Veja as fotos abaixo:

