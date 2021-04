SIC MULTIMEDIA

Francisco Tomé foi levado de urgência para o hospital depois de se ter sentido mal enquanto trabalhava. A notícia é avançada pela TV7 Dias, que revela que o alentejano, que se tornou conhecido do grande público após participar no programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, deu entrada no Hospital de Évora esta quinta-feira, dia 15.

“Ele desmaiou do nada. Estava a falar com um encarregado de um serviço que ele está a fazer”, explica fonte citada pela publicação, adiantando que ‘Chico Trovão’, como é conhecido na zona onde vive, “já fez um raio-x e uma TAC”. “O Chico está tonto e com dores de cabeça”, afirma ainda a referida fonte.

No verão passado, Francisco Tomé teve outro grande susto de saúde. O agricultor sentiu-se mal e foi assistido no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Mais tarde voltou a ter fortes dores de cabeça e foi detetado “um coágulo na cabeça, consequência de uma queda que ele deu de um cavalo há bastantes anos”, de acordo com a mesma revista.

Instagram

Recorde-se que o alentejano se apaixonou por uma das suas pretendentes, Maria João Ramos, durante a sua participação na experiência social da SIC. Os dois continuam juntos.