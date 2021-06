Vítor Kley não foi o único a ser surpreendido pela família no programa 'Júlia', da SIC. Carolina Loureiro também não conteve aos lágrimas ao receber uma bonita mensagem da mãe, Irene Silva.

"Olá Carolina. Não estavas à espera... Eu sei, eu também não estava à espera de estar aqui hoje a falar contigo, mas já que estou quero agradecer-te por me fazeres a mãe mais feliz deste mundo", começou por dizer.

A mãe da atriz não poupou nos elogios e mostrou-se muito orgulhosa da filha: "Tornaste-te um ser humano com uma humildade, generosidade, com amor pelos outros sem fim", afirmou. E acrescentou: "Toda a gente cabe no teu coração. Amas como ninguém sabe amar. És minha filha, é minha mãe, és minha irmã, és pai, és tudo. És tudo para mim. Dás tudo o que tens sem esperar nada em troca e é tão bom ser assim como tu. Obrigada pelo ser humano que és."