Carolina Loureiro e Vítor Kley foram os convidados de Júlia Pinheiro. Esta sexta-feira, dia 4 de junho, o casal esteve no programa 'Júlia', da SIC, para falar sobre a sua história de amor que o oceano não conseguiu separar. A atriz em Portugal, e o cantor no Brasil. Esta é a primeira entrevista após o reencontro.

O artista de 26 anos foi surpreendido pela família, que vive em Santa Catarina. A mãe de Vítor, Janice, contou que a música já acompanha o filho desde pequeno. O pai do cantor, Bruno, disse que Vítor levava sempre a viola quando viajava e mostrou-se muito orgulhoso. Também o irmão, Bruno, deixou uma mensagem muito especial ao músico, que ficou muito emocionado: "É alguém com um coração enorme, com a energia sempre positiva, que procura sempre transformar a vida das pessoas em algo melhor. Não tenho palavras para dizer o quanto o admito", afirmou.

A atriz revelou que mantém uma excelente relação com a família do namorado: "Os meus últimos natais foram com eles. Eles são muito queridos", disse Carolina.

Veja a reação de Vítor Kley no vídeo acima!