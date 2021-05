Carolina Loureiro esteve à conversa com Cláudia Borges para o programa Fica Bem, da SIC Caras, e falou da sua relação com o artista brasileiro Vítor Kley.

Depois de explicar que nunca se imaginou a viver uma relação à distância – devido à pandemia e às vidas profissionais de ambos passam muito tempo separados – e recordou o primeiro encontro, que aconteceu durante uma reportagem para o programa Fama Show. “Fui chamada à última da hora para uma reportagem porque uma das colegas não podia. (…) Nós conhecemo-nos nessa entrevista e eu pedi para tirar uma foto, claro que não era para mim, era para o programa”, explica entre risos. “Lembro-me que coloquei a foto no Instagram e marquei-o, claro, e começámos a falar aí. Depois ele ficou com o meu contacto e eu com o dele. Falámos até ele voltar para Portugal para o concerto anunciado nessa peça e foi até hoje, nunca mais nos largámos”, recorda ainda.

O primeiro beijo

“Foi muito engraçado porque eu fui ao concerto, eu assisti ao espetáculo todo cá atrás do palco e ele, do nada - devia estar com a adrenalina toda -, veio direito a mim, agarrou-me e beijou-me. Foi uma cena mesmo à filme”, recorda Carolina Loureiro deixando Cláudia Borges arrepiada.