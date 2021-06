Andreia Rodrigues esteve esta terça-feira, 1 de junho, à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC. Numa entrevista intimista, a apresentadora falou sobre o seu regresso à televisão e deu a conhecer o seu lado mais pessoal, nomeadamente no que diz respeito à família e à relação com o marido, Daniel Oliveira.

A certa altura da conversa, Andreia Rodrigues foi surpreendida com um vídeo da filha mais velha, Alice, de três anos, e não conseguiu conter as lágrimas. No vídeo, Daniel Oliveira pergunta à filha: “Olha, gostas da mamã? Quanto”, e a menina responde: “Sim! Do tamanho do céu”.

>> ANDREIA RODRIGUES SOBRE OS CIÚMES DA FILHA APÓS A CHEGADA DA IRMÃ: “SENTI-ME CULPADA. CORRERAM ALGUMAS LÁGRIMAS”

Face às palavras da pequena Alice, a apresentadora não conseguiu esconder a emoção. "O amor que eu tenho pelas minhas filhas transcende-me e é difícil encontrar palavras que digam exatamente aquilo que se sente, eu digo muitas vezes que é nos silêncio que eu as amo mais […] é quando eu olho para elas, é quando a vejo na vida dela, alguma coisa que ela diz, quando a vejo só a dormir, é tão imenso aquilo que se sente", disse, visivelmente comovida.

Mãe também de Inês, de dois meses, Andreia Rodrigues assumiu ainda que aprende muito com as filhas, especialmente com Alice.

"Ela tem-me ensinado muito, ensina-me todos os dias, aquilo que eu sinto em relação a ela ensina-me muito […] o não julgamento, o ouvir, a compreensão [...] a Alice têm-me ensinado muito”, completou.

Veja o momento no vídeo abaixo: