Reprodução Instagram, DR

Andreia Rodrigues foi uma das convidadas do programa Júlia desta terça-feira, 1 de junho. Numa conversa emocionante com Júlia Pinheiro, a apresentadora falou de regresso à televisão dois meses depois de ter sido mãe pela segunda vez e destacou ainda o amor pelas filhas e o marido, Daniel Oliveira.

“Ele derrete-se com as filhas, é um pai extremoso, eu digo que nós encontrámos o equilíbrio na nossa família porque há coisas que eu gosto de fazer e há coisas que o Daniel gosta de fazer, há coisas que eu faço melhor e há outras que ele faz melhor… Ele com a Alice tem uma capacidade de lhe dar a volta com uma velocidade que eu não tenho e isso tem um valor incrível, a forma como a adormece, as histórias que lhe conta, como a acalma”, confidenciou.

A apresentadora de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? contou ainda como se apaixonou pelo companheiro. "O Daniel sempre foi este homem de se entregar ao trabalho, de estar no trabalho, eu antes de ter uma relação amorosa com o Daniel, eu admirava-o, eu apaixonei-me pelo Daniel porque o admirava profundamente e ficava fascinada, a capacidade de trabalho dele, a criatividade… O Daniel sempre teve esta dedicação e nós somos muito parecidos nesse sentido”, completou.

Recorde-se que Andreia Rodrigues e o diretor de programas da SIC estão juntos há pelo menos dez anos, tendo trocado alianças em junho de 2017 numa cerimónia que decorreu no Palácio dos Seteais, em Sintra. Em maio de 2018, deram as boas-vindas à primeira filha, Alice, e, em março deste ano, viram nascer a filha mais nova, Inês.