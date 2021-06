Foi com a avó que Diogo Moreira começou a lidar com a terra quando tinha apenas dois anos. Considera-a o grande amor da sua vida e uma das suas maiores cúmplices. A relação de ambos é de uma enorme proximidade, por isso é natural que Clarinda o acompanhe nos momentos mais marcantes da sua vida, incluindo na aventura de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?.

Veja no vídeo acima o momento em que o agricultor apresentou à sua avó as três pretendentes escolhidas para passar uma temporada em Romariz, Santa Maria da Feira.