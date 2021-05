Um mês depois de ter terminado o noivado com Alex Rodríguez, Jennifer Lopez foi vista várias vezes na companhia de Ben Affleck com quem namorou dois anos num relacionamento altamente mediático. Mais de 17 anos depois do fim do noivado, em novembro 2004, o ator e cantora foram fotografados juntos várias vezes.

Ambos têm passado alguns dias numa mansão alugada em Miami com 11 quartos e já foram alvos dos paparazzi por diversas ocasiões. Segundo a imprensa, Alex Rodriguez estará chocado com as notícias que parecem confirmar que a cantora e Ben Affleck vivem uma nova relação.

Segundo o TMZ, a reaproximação de ambos terá surgido em fevereiro quando a cantora gravava na República Dominicana e já vivia problemas no seu casamento.

Ben Affleck tem três filhos da relação anterior com a Jennifer Garner. A atriz foi vista várias vezes, depois do divórcio, a ajudar na recuperação do ator contra o seu problema grave de alcoolismo que terá assolado o casamento. Desde então, o realizador viveu outras relações, nomeadamente um breve romance com Ana de Armas. Recentemente, um vídeo do ator a falar com uma jovem numa aplicação de encontros caiu nas redes sociais.

Jennifer Lopez tem dois filhos do casamento com Marc Anthony com quem mantém uma relação próxima.