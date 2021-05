James Devaney

Os rumores de que Jennifer Lopez e Ben Affleck estão novamente juntos não param de crescer.

Depois de terem sido vistos pela primeira vez juntos, no carro de J.Lo, e de terem sido fotografados recentemente na mansão da cantora, em Miami, nos Estatos Unidos, olhares mais atentos descobriram que Ben Affleck voltou a usar um relógio muito especial.

A peça em causa foi um presente oferecido por Jennifer Lopez em 2002, quando namoravam, de acordo com a imprensa internacional. A jóia pode ainda ser vista no videoclipe da música de J.Lo, 'Jenny From the Block', onde o ator entra.