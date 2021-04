A relação de Jennifer Lopez e Alex Rodríguez chegou mesmo ao fim. Depois muita especulação e imagens da cantora sem o anel de noivado . Esta quinta-feira, dia 15, o casal avançou com um comunicado.

"“Apercebemo-nos de que funcionamos melhor como amigos e estamos ansiosos por sê-lo. Continuaremos a trabalhar juntos e a apoiarmo-nos um ao outro nos nossos negócios e projetos em conjunto. Desejamos o melhor um ao outro, e aos filhos um do outro. Por respeito a eles, a única coisa que temos a acrescentar é um obrigado a todos que enviaram palavras bondosas e apoio”, escreveram numa declaração enviada às redações, como cita a People.

No início do mês de março, rumores de que o casal estaria separado começaram a circular na internet. A informação foi depois desmentida por fontes próximas do casal que revelaram que os dois se estariam a esforçar, numa tentativa de salvar o noivado.

Recorde-se Lopez e Rodriguez começaram a namorar em 2017 e ficaram noivos em março de 2019.

