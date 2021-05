Facebook

As autoridades brasileiras revelaram novas informações relativas à morte de MC Kevin, que morreu no passado dia 16 de maio, aos 23 anos, na sequência de uma queda da varanda de um 5.º andar de um quarto de hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Embora ainda não se tenham apurado todas as circunstâncias da tragédia, Bianca Dominguez, que estaria a ter relações sexuais com o artista, momentos antes da queda, revelou que o cantor tentou fugir para o apartamento de baixo, com medo de ser apanhado a trair a mulher, Deolane Bezerra.

Os primeiros resultados da autópsia indicaram que o cantor sofreu 13 fraturas diferentes. De acordo com o UOL, o jovem brasileiro sofreu fraturas no nariz, no maxilar e em dez costelas do lado esquerdo do corpo. Assim como perfurações no pulmão, lesões no fígado, além de uma hemorragia na cabeça. Esta última é citada como uma das causas da morte.

Agora, os exames toxicológicos revelam também presença de drogas, nomeadamente metilenodioximetanfetamina - conhecida como MDMA ou MD - e cafeína, no organismo do artista. Estas substâncias terão sido usadas imediatamente antes da morte.

Além disso, também já tinha sido adiantado que MC Kevin ingeriu bebidas alcoólicas antes da tragédia.

Recorde-se que as testemunhas ouvidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmaram a ingestão de grandes quantidades de álcool, narcóticos e bebidas energéticas nos momentos que antecederam o acidente.