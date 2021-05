Reprodução Instagram, DR

Apesar de se manter algo discreta no que toca à família direta, Carolina Carvalho não resistiu em partilhar as fotografias que tirou ao lado da mãe onde as duas surgem bem felizes.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, a atriz explica: "A minha mummy... acham que somos parecidas? 💜".

Nos comentários, os fãs não tiveram dificuldade em responder à pergunta de Carolina. Aliás, ficaram até surpreendidos com a semelhança entre as duas.

"Iguais", "Parecem irmãs", "Super iguais, super bonitas", "Lindas", "A cara uma da outra", "Imenso", "Super parecidas" - são alguns dos comentários.

