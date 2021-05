Foi no jogo da 'Pressão no Ar' do programa 5 Para a Meia-Noite que Carolina Carvalho respondeu a várias perguntas atrevidas de Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha. Uma delas prendia-se com o seu namorado, o cantor David Carreira.

"Qual é a música sobre uma 'ex' do David [Carreira] que tu mais gostas?", questionou Inês Lopes Gonçalves. A atriz não hesitou na resposta e respondeu descontraidamente sem se mostrar constrangida com a pergunta.

"Eu gosto muito do In Love. O vídeoclipe foi com a Carolina [Loureiro]. Não sei se quando ele escreveu já estavam juntos… mas é uma música que eu gosto muito”, revelou.

A música em causa foi lançada no final do ano de 2015. Hoje, Carolina Loureiro namora com o músico brasileiro, Vítor Kley.