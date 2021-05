A morte de MC Kevin deixou o Brasil em estado de choque. O cantor, de 23 anos, morreu após cair do 11º andar, de um prédio no Rio de Janeiro, e as circunstâncias da morte estão ainda a ser investigadas.

Depois de várias homenagens ao artista, nas redes sociais, Deolane Bezerra, a mulher do cantor, quebrou o silêncio e falou sobre o assunto na sua conta oficial do Instagram.

"Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive. O homem que mais me amou e me admirou", pode ler-se numa fotografia da viúva e do MC no México onde, no passado mês abril, subiram ao altar.