“Que estas gargalhadas se repitam e ecoem no tempo até que a sua reprodução se perpetue nas suas cabeças. Matias & Noah”. Foi esta a legenda escolhida por Rita Raposo, nora de Maria João Abreu, para um vídeo onde a atriz se mostra num momento de grande alegria com a mãe, Cândida Abreu, e os dois netos, filhos do seu filho mais novo, Ricardo.

Facebook

A atriz morreu no passado dia 13 de maio, aos 57 anos. Tinha dado entrada de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, a 30 de abril, depois de se sentir mal nas gravações da novela A Serra. Foi-lhe diagnosticado pelo menos um aneurisma cerebral e, apesar das várias intervenções a que foi submetida, acabou por não resistir.

>> DANIEL OLIVEIRA CONTA MOMENTO EMOCIONANTE NO VELÓRIO DE MARIA JOÃO ABREU

Facebook

O último adeus aconteceu no sábado, 15 de maio, e centenas de pessoas passaram pela Igreja São João de Deus, em Lisboa, para uma última homenagem marcada por lágrimas e muita emoção. As imagens AQUI!

SIC

Os seus filhos, Miguel e Ricardo, fruto do primeiro casamento, com o também ator José Raposo, não puderam marcar presença nas cerimónias fúnebres porque um deles está infetado com Covid-19 e, consequentemente, o irmão, bem como as respetivas companheiras e filhos, estão de quarentena.

>> JOSÉ RAPOSO INCONSOLÁVEL NO VELÓRIO DE MARIA JOÃO ABREU

Atualmente, Maria João Abreu era casada com o músico João Soares, que lhe tem prestado várias homenagens nas redes sociais. Espreite AQUI!