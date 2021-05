Instagram

O mundo da representação continua a chorar a morte de Maria João Abreu, no passado dia 13. Cerca de duas semanas antes, a atriz sentiu-se mal durante as gravações da novela A Serra, da SIC, e foi levada de urgência para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, mas acabou por não sobreviver e foi com muita emoção que amigos e familiares lhe prestaram uma homenagem no último sábado, na Igreja São João de Deus, em Lisboa.

Nas redes sociais, as mensagens também continuam a suceder-se e uma das últimas foi publicada por Iolanda Laranjeiro, colega e amiga de longa data de Maria João Abreu.

“Linda Mary Jane, estavas tu no hospital e o ‘SUBMISSÃO’ foi exibido em Loulé. Nem tive coragem de falar publicamente sobre isso. Queria falar quando soubesse que o íamos ver juntas no cinema”, começou por escrever a mulher do ator Marcantonio Del Carlo, referindo-se a um dos últimos trabalhos que fez com a atriz da SIC.

“Mais uma aventura e uma prova de amizade em que embarcámos. Quando te falei deste filme em que iria ser protagonista e te comecei a explicar o projeto, dizendo que gostava de contar contigo, só me disseste: ‘Estás lá, não estás? Confias? Então eu também confio’. E lá fomos e és a minha maior contracena no filme e que sortuda que sou. A pandemia atrasou-nos a estreia, a tua saúde roubou-nos uma data de coisas. Mas se há maravilhas no cinema e no Amor, é que são eternos. E quando formos para os cinemas, vais comigo. E nos outros dias também. E Portugal terá uma nova oportunidade de se encantar contigo, nesse teu habitual festival de representação, empatia e luz. Que saudades já tenho tuas, Mulherão”, completou.

Submissão é uma longa-metragem de Leonardo António, protagonizada por Iolanda Laranjeiro, que fala de temas como a violação e a violência doméstica. Maria João Abreu, João Catarré, Miguel Thiré, Almeno Gonçalves, Marisa Cruz, José Raposo, Rodrigo Paganelli e Marisa Cruz são alguns dos nomes que integram o elenco.