Este sábado, 15 de maio, colegas, amigos e família de Maria João Abreu reuniram-se num "último adeus" à atriz, na Igreja São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa. Depois de agradecer a presença de todos, João Soares partilhou um vídeo inédito de "João", como era carinhosamente tratada, na sua conta de Instagram.

Trata-se de um momento em que Maria João Abreu está em palco com a banda do marido, os “Namorados da Cidade”. "A minha João. FMI, de José Mário Branco", escreveu o músico na legenda da publicação.

No vídeo, a atriz interpreta a canção de José Mário Branco e há um excerto que chama a atenção: "E se inventássemos o mar de volta, e se inventássemos partir, para regressar. Partir e aí nessa viajem ressuscitar da morte às arrecuas que me deste. Partida para ganhar, partida de acordar, abrir os olhos, numa ânsia colectiva de tudo fecundar, terra, mar, mãe... Lembrar como o mar nos ensinava a sonhar alto, lembrar nota a nota o canto das sereias, lembrar o depois do adeus, e o frágil e ingénuo cravo da Rua do Arsenal, lembrar cada lágrima, cada abraço, cada morte, cada traição, partir aqui com a ciência toda do passado, partir, aqui, para ficar..."

O vídeo recebeu inúmeros comentários a elogiar a atriz e a dar força ao marido desta: "Que ser humano de luz", "Um abraço sentido e muita força", "Para sempre será lembrada, muita força!" e "Tão lindo o vosso amor" são alguns dos comentários.

Reprodução Instagram, DR