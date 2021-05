SIC

Foi no programa Hell's Kitchen que Rafael Graça Ribeiro se deu a conhecer. Apaixonado pela cozinha desde cedo e empenhado em saber mais, foi o espírito competitivo que encorajou a sua participação no programa da SIC. Agora, já fora do formato, o jovem centra as atenções no seu próprio negócio: Brilha Com Segredo. O projeto ligado a temperos nasceu um pouco antes da sua participação no Hell's Kitchen e esta segunda-feira, 17 de maio, Rafael lançou a imagem renovada da marca, cujos produtos passam a estar disponíveis para venda no próximo dia 24.

Como nasceu o Brilha Com o Segredo

Rafael sempre teve o sonho de criar o seu próprio negócio e, ao mesmo tempo, lançar um produto diferenciado no mercado. Daí nasceu então a ideia de criar o Brilha Com Segredo. "Sempre quis ser empreendedor. Acho que isso faz parte de mim. E depois porque eu acho que falta isso no mercado. Falta tempero, falta sabor, qualidade e falta as pessoas começarem a perceber a diferença que um tempero faz", começou por dizer.

O jovem acredita que o tempero é a chave de um bom prato. "Por exemplo, se estivermos a falar de um ingrediente de alta qualidade não é necessário adicionar muita coisa, é verdade. O problema é que com os ordenados que hoje em dia se praticam em Portugal, como são muito baixos, metade da maioria dos clientes não tem possibilidades para comprar carnes e matérias primas muito caras. Por isso, compram coisas mais baratas como frango, o que seja. E basicamente se não tiverem um bom tempero, a comida tem sempre o mesmo sabor. Se tivermos um bom tempero, que realmente proporcione esse ingrediente ser uma coisa diferente, com uma qualidade superior, não interessa se estamos a usar uma matéria prima de baixa ou de alta qualidade", explica.

"Isso foi sempre uma coisa que eu senti, quando por exemplo estava na casa dos meus amigos, quando ia fazer refeições fora. Sentia que faltava ali uma presença de sabor, alguma coisa que fizesse a diferença. Então surgiu a ideia de fazer alguma coisa com temperos, fazer alguma coisa que fosse benéfica para o cliente e para mim. Eu sempre tive dois, três trabalhos e eu não podia criar um projeto que implicasse muito tempo de preparação. Caso contrário, eu não teria possibilidades de manter a qualidade", refere.

Foi então que em fevereiro deste ano, um pouco antes da estreia do programa da SIC, que decidiu lançar a marca. "Quando entrei no Hell's Kitchen, achei que era a altura ideal. Não podia ser melhor, ia ter publicidade gratuita, ia ter os media em cima de mim e muitas pessoas iam conhecer-me. Era a altura ideal, era uma oportunidade única para dar a conhecer o meu projeto", conta.

Os temperos

Quando lançou o Brilha Com Segredo, Rafael procurou obter um tempero "para praticamente tudo", sem esquecer o equilíbrio dos sabores. "Nunca é demasiado ter um bom tempero, mas também não pode ser excessivo[...] É complicado termos um tempero que seja equilibrado em termos de doçura, de salgado, de textura. Mas graças aos testes que fiz, consegui chegar a um ponto de equilíbrio bastante bom", refere.

Assim, Rafael chegou a cinco tipos de temperos, que estarão disponíveis para venda a partir do próximo dia 24 de maio. O tempero para carnes (5,00€/ 70 gr) com especiarias e várias texturas crocantes e em pó; a massa pimentão (4,20€/ 200 ml), ideal para marinadas, carnes grelhadas e refogados; um tempero indicado para peixes, legumes e sopas (5,25€/ 60 gr); o doce e picante com especiarias e mel (7,00€/ 200 ml); e o de fava tonka para juntar a doces, batidos e até a bolos (7,10€7 200 ml). Além disso, existe ainda a possibilidade de encomendar um pack experiência por 15 euros com os cinco temperos (100 ml cada frasco).

As encomendas podem ser feitas através das redes sociais Instagram e Facebook e as entregas via CTT ou presencialmente, de acordo com a disponibilidade do cliente.

A necessidade de uma nova imagem para a marca

Com o intuito de dar uma maior visibilidade ao Brilha Com Segredo, Rafael entendeu que necessitava de dar uma nova imagem à marca. "Uma das coisas que eu recebia como feedback era que o logotipo e a rotulagem não iam ao encontro da qualidade do produto. Desta forma, quis contornar isso o mais rapidamente possível. Foi nessa altura então que eu fiz uma partilha no meu Instagram, à procura de um designer[...] E foi aí que encontrei pessoas espetaculares, que me levaram ao encontro do que eu pretendia. Trabalhei com dois designers para ter dois tipos de ideias [...] Eram duas opiniões e juntei o útil ao agradável, dois trabalhos num só. Foram pessoas muito espetaculares porque fizeram o trabalho deles com o máximo de rigor e sem qualquer custo acrescido", revela, destacando a importância da imagem para a divulgação do seu projeto.

"É a primeira imagem. É como um prato [...] O tempero não é uma coisa fotogénica. A ideia é ter pelo menos uma imagem que seja mais agradável, que transmita qualidade e algo mais ao cliente", explica.

O crescimento da marca e os sonhos para o futuro

Dentro de três anos, Rafael pretende ter o Brilho Com Segredo noutro patamar, tendo um espaço físico da marca. Mas não se trata de um espaço físico qualquer. "Nesse espaço físico adoraria realizar workshops em que fossem usados os temperos. Como se fosse um menu de degustação, que o cliente cozinhasse, que usasse os temperos e que aprendesse também.[..] Acho que cada vez mais as pessoas querem aprender a cozinhar, querem aprender a temperar", declara.

Além disso, Rafael sonha ainda ter o seu próprio restaurante dentro de cerca de sete anos. "Se trabalhar 10, 15, 20 horas, eu sei que vai ser para mim. Não interessa o tempo que eu trabalho...É meu, estou a esforçar-me. Por mais que não corra bem, já foi uma experiência e eu penso bastante assim", refere.

A montra potenciada pelo Hell's Kitchen

A sua participação no Hell's Kitchen foi fundamental para a divulgação do seu negócio e Rafael não podia estar mais satisfeito. "Foi ótimo. As pessoas conhecem-me hoje em dia por causa do programa, caso contrário não me iriam conhecer, ia ser apenas mais um. Ao nível do projeto está a ser uma ótima publicidade. Quando fui ao programa Júlia, os produtos esgotaram. Estive vários dias sem qualquer tipo de stock. Foi espetacular. Sem dúvida que está a ajudar bastante", confessa.

Por outro lado, o ex-participante do programa da SIC destaca ainda a forma como é acarinhado pelas pessoas que o reconhecem na rua. "Tenho recebido um feedback muito, muito bom. Claro que há pessoas e pessoas, mas, sem dúvida, no geral, acho que sou muito bem visto pelas pessoas e fico muito agradecido por isso, sempre fui muito bem tratado[...] As pessoas foram mesmo muito queridas e diziam-me: 'Parabéns pela tua coragem, pela tua idade, pelo teu esforço'[...] Dá um ânimo brutal", completou.