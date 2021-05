Reprodução Instagram, DR

“Certamente estarás a chorar de emoção, por ver toda a emoção com que Portugal chora por ti”. Foram estas as primeiras palavras de Sara Barradas desde a notícia da morte de Maria João Abreu, ex-mulher do seu marido, o também ator José Raposo.

Nos últimos dias, a jovem atriz tem sido alvo de alguns ataques nas redes sociais, com vários comentários negativos e, talvez por isso, neste post decidiu também desativar a possibilidade de comentar.

SIC

Maria João Abreu e José Raposo foram casados durante 23 anos e separaram-se em 2009. Desta união nasceram Ricardo e Miguel, de 35 e 28 anos, respetivamente. Depois de refazerem as suas vidas amorosas – ele com Sara Barradas e ela com o músico João Soares – acabaram por formar novamente uma grande família. Na entrevista para o programa Alta Definição da SIC, Maria João Abreu referiu precisamente que o ex-marido seria sempre família e que, por isso ia “amá-lo sempre”.