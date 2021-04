Reprodução Instagram, DR

Nos últimos dias, surgiram rumores na imprensa cor-de-rosa que davam conta de uma suposta crise no casamento de José Raposo e Sara Barradas, relacionada com a prisão da mãe da atriz por burla qualificada. Entretanto, a mais recente publicação do ator nas redes sociais dá entender que está tudo bem com o casal.

José Raposo partilhou com os fãs um vídeo da filha, Lua - originalmente publicado na página de Instagram de Sara Barradas - e escreveu na legenda da publicação: "Meus amores", referindo-se à mulher e à menina.

Recorde-se que os dois atores apaixonaram-se em 2010 nas gravações de uma novela. Entretanto, o casal trocou alianças em novembro de 2011 e, em março, de 2019, deu as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Lua. De salientar que José Raposo é também pai de Miguel e Ricardo, fruto do anterior casamento com Maria João Abreu.