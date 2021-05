SIC

Foram casados durante 23 anos, tiveram dois filhos, Miguel e Ricardo, e estão separados há mais de uma década. No entanto, a boa relação entre os dois mantém-se e agora que refizeram as suas vidas amorosas – ele ao lado da atriz Sara Barradas e ela com o músico João Soares - formam todos uma grande família. Pode parecer uma história de ficção, mas é a realidade dos atores José Raposo e Maria João Abreu.

É, por isso, natural que também o ator esteja muito apreensivo relativamente ao estado da ex-mulher, que sofreu um aneurisma cerebral na última sexta-feira, 30 de abril, e se encontra internada nos Cuidados Intensivos do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

"Está numa situação estabilizada. Toda a gente sabe o que é um aneurisma e eu não quero falar muito sobre isso. Para mim, é muito complicado", disse José Raposo esta quinta-feira, 6 de maio, na inauguração da exposição sobre a vida de Ruy de Carvalho. "Estamos todos: os filhos, o marido, eu, os amigos, a família a fazer muita força para que tudo corra bem. Porque ela é uma guerreira, é fantástica, amada por todos e todos vamos tê-la ao nosso lado um dia destes", acrescentou ainda o artista, algo emocionado, mas confiante.

Neste momento delicado, José Raposo tem estado constantemente no hospital a apoiar os filhos e a evolução do estado de Maria João Abreu e afirma: “A família está junta a torcer pelo melhor. Queremos é que ela venha para o pé de todos nós".

