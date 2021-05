Instagram

Rita Patrocínio está grávida pela primeira vez e não poderia estar mais feliz. O bebé – uma menina – é fruto da relação com o ator da SIC Tiago Teotónio Pereira.

O casal passou o fim de semana no Alentejo, com a família da empresária, e nas redes sociais foram reveladas várias imagens que mostram o crescimento da sua barriga de grávida. “O melhor ainda está para vir”, escreveu Rita na legenda da fotografia que pode ver abaixo.

Recorde-se que o casal assumiu a relação no passado mês de fevereiro, no Dia dos Namorados. Os rumores que davam contam de um romance surgiram no último verão e, embora tenham sido ‘apanhados’ juntos em diversas ocasiões, nomeadamente em partilhas de familiares e amigos nas redes sociais, os dois jovens sempre mantiveram uma postura muito discreta.

Recentemente, Tiago Teotónio Pereira esteve no programa Júlia e falou sobre a relação e a vontade de ser pai: