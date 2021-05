Foi no ano passado, em plena pandemia, que Rita Patrocínio criou o seu próprio negócio. A irmã de Carolina Patrocínio abriu um atelier de vestidos de noiva, concretizando assim o sonho de ter a sua própria marca.

Esta quarta-feira, 5 de maio, a jovem esteve no programa Alô Portugal, da SIC, e na companhia de Carolina Patrocínio apresentou algumas das peças do seu atelier, conforme pode ver no vídeo acima!

Já quando questionada sobre o seu vestido ideal de casamento, Rita Patrocínio assumiu ter um gosto muito diversificado. "Tenho um estilo muito versátil. Eu gosto tanto de coisas simples, como mais rendadas. Por isso, é muito difícil. Estou muito indecisa", confessou.

Recorde-se que a jovem está grávida de uma menina, fruto seu relacionamento com Tiago Teotónio Pereira.

Veja a conversa no vídeo acima!