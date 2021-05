DR

Foi com muita emoção que Soraia Araújo contou a Júlia Pinheiro o momento delicado que está a viver, sobretudo por causa da mãe, que sofre de demência – situação que tem vindo a agravar-se nos últimos dois anos – e que vive condições deploráveis, numa casa que partilha com o companheiro com uma situação de saúde “ainda pior”.

“Chove dentro do quarto… quando chove, chove em cima da cama dela”, partilhou a ex-participante do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, quase em lágrimas.

Veja o testemunho emocionado:

