Reprodução Instagram, DR

Pedro Pé-Curto foi um dos participantes da segunda edição do programa da SIC Casados À Primeira Vista e, apesar de não ter encontrado o amor no programa, acabou por se apaixonar por uma concorrente de outra experiência social da estação, Soraia Araújo que participou no programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?.

Os dois acabaram por se conhecer, apaixonaram-se e assumiram o namoro no início de 2020. Porém, em fevereiro deste ano, surgiram os primeiros rumores de separação.

Entretanto, esta quinta-feira, 6 de maio, Pedro Pé-Curto e Soraia Araújo esclareceram a sua ligação no programa das tardes da estação de Paço de Arcos. Em conversa com Júlia Pinheiro, ambos assumiram que não estão mais juntos, mas o professor de educação física tem sido um forte apoio de Soraia, numa altura em que esta enfrenta uma forte depressão e sofre com a doença da mãe.

"É um grande amigo", começou por dizer a ex-participante do programa da SIC.

"As relações humanas têm destas coisas. As relações amorosas ainda mais. E o que é importante salientar é que além de uma relação amorosa, há sempre uma relação humana e é essa que deverá perdurar sempre", explicou Pedro Pé-Curto, assegurando que ficou uma forte amizade.

Reprodução SIC/ Instagram, DR

"Tem um coração de ouro, está a passar uma fase muito difícil, que só quem nunca teve uma depressão, só quem nunca teve triste ou quem nunca passou por uma tristeza na vida, não consegue compreender o que é", salientou, referindo-se ao momento difícil que a ex-namorada atravessa.

Quando questionado por Júlia Pinheiro sobre o fim definitivo do namoro, Pedro destacou, sobretudo, o carinho que o liga a Soraia.

"Nunca acabará...Aquilo que nos une e o que nos uniu será nunca será diluído na totalidade. Vai ficar sempre um carinho e existe esse carinho como é óbvio, mas também temos que perceber quando às vezes as coisas não resultam de uma forma, podem resultar de outra. É o que se está a passar", completou.

Veja a conversa no vídeo abaixo: