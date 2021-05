Instagram

Luís Borges foi um dos mais recentes convidados de Manuel Luís Goucha no programa da tarde da TVI.

O modelo, que celebrou o seu 33.º aniversário recentemente (ora recorde) teve uma conversa emotiva com o apresentador onde abriu o seu coração e lado mais vulnerável.

Mais uma vez, Luís Borges voltou a falar sobre a morte do ex-marido, Eduardo Beauté.

"A vida pôs-me à prova porque de repente vi-me sozinho com os meus três filhos. Com o Eduardo não tive tempo para ficar dias em casa a chorar", contou.

"O Eduardo era muito boa pessoa, muito generoso, não só comigo mas com muitas pessoas. Ajudou muita gente que não esteve lá. Quando morreu e começaram a sair as publicações no Instagram apeteceu-me que o meu telemóvel desse para dar um murro às pessoas", revelou ainda.

Por fim, o modelo fez questão de frisar que sempre esteve presente na vida do cabeleireiro e enquanto forte apoio: "Eu estive com o Eduardo, as pessoas não sabiam porque não tinha de ser público, mas estive ao lado dele em tudo o que precisou e essas pessoas não estiveram. Estiveram no fim para a foto, para os likes. Isso foi o que mais me doeu".

