Instagram

“O melhor de 2020 vem comigo para o próximo ano 💙 Feliz 2021 para todos 💫”, escreveu no Instagram Luís Borges, na legenda de uma fotografia onde surge de mãos dadas com Pedro Risueño.

O manequim mantém uma relação com o empresário espanhol há já alguns meses, mas só assumiu o romance no início de outubro. Numa conversa franca com Júlia Pinheiro, o ex-marido do cabeleireiro Eduardo Beauté explicou que os dois se conheceram durante uma passagem de Pedro Risueño por Lisboa e que amor à primeira vista. Contudo, foi preciso também conquistar os três filhos do modelo, algo que, segundo o próprio, já aconteceu. Saiba mais aqui!