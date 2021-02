Reprodução Instagram, DR

Luís Borges foi convidado de Maria Botelho Moniz e Cláudio Borges no programa das manhãs da TVI. Numa conversa comovente sobre a sua vida e as perdas que tem sofrido recentemente, o modelo falou sobre o impacto que a morte do ex-marido, Eduardo Beauté, teve nos filhos.

"A Lu era muito menina do Eduardo, era a princesa. Ele gostava muito dos três, mas a Lu era aquele amor muito grande. E depois fazia anos no mesmo dia dele, 8 de janeiro. Para ela perceber que não ia ver mais o pai foi muito mau, mesmo. Ainda hoje em dia ela vem falar comigo e diz que tem saudades do pai", começou por confessar.

"Por mais que eu fale com ela, nunca vou conseguir tirar a dor que ele tem dentro dela. Isso só com o tempo", acrescentou.

O modelo explicou ainda que agora tem novas preocupações com os filhos, que acabaram por ganhar 'medo' de o perder: "Há uma coisa que me assusta que é, cada vez que eu viajo, ela tem medo que me aconteça alguma coisa e que eu não volte. E isso deixa-me triste, angustiado. E cada vez mais, a partir do momento em que a minha mãe morreu e depois o Eduardo, penso: E se sou eu a seguir? O que é que vai ser dos meus três filhos?”.

Por fim, Luís revelou que não quer que exista um substituto para o pai dos seus filhos: "Ninguém vai substituir ninguém. Foi o pai que eles conheceram".