Maria João Abreu, de 57 anos, está a passar por um momento bastante delicado. A atriz sentiu-se mal durante as gravações da novela A Serra, da SIC, na passada sexta-feira, 30 de abril. Depois de ser assistida no local, foi reencaminhada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, e encontra-se internada.

Através de um comunicado emitido pela estação de Paço de Arcos, a família da artista pede privacidade para centrar a sua atenção na sua recuperação. “Toda a família agradece a preocupação e mensagens que tem recebido. Pedimos com carinho a todos, em especial à Comunicação Social, que nos permitam passar por este momento com a calma e privacidade necessárias para ajudar a Maria João Abreu a superar este desafio. Obrigado”, lê-se.

Instagram

Também a SIC manifestou o seu apoio àquela que é uma das caras mais queridas da estação: “A SIC, a SP Televisão, a Coral Europa e todos os seus colegas de elencos desejam rápidas melhoras à nossa querida Maria João Abreu”.

Depois do sucesso como protagonista da série Golpe de Sorte, Maria João Abreu integra agora o elenco da novela A Serra, bem como da série Patrões Fora.

SIC

Maria João Abreu tem dois filhos, Ricardo e Miguel, fruto do seu anterior casamento com o também ator José Raposo, de quem se separou em 2008, depois de 23 anos de vida em comum. Atualmente é casada com o músico João Soares.

Instagram