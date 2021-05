Esta segunda-feira, dia 3, Laura Figueiredo marcou presença nas tardes da SIC para falar sobre a sua nova marca de roupa, Belafi, com peças para mulher e criança. Numa conversa com muitas surpresas, a influencer e comunicadora respondeu a uma questão sensível de Júlia Pinheiro.

"Eu estou aqui com algumas dificuldades, mas tenho à vontade suficiente contigo por isso vou fazê-lo. Iniciámos esta emissão com a apresentação do vídeo [Associação Sara Carreira que dará 21 bolsas de estudo] dedicado à tua cunhada, à Sara [Carreira]. Portanto, só quero como perguntar como estão [a família]?", perguntou a apresentadora com algumas hesitações.

"Acho que todos nós temos a sorte de ter fé. E a fé faz-me acreditar que ela está feliz", revela, confirmando que era muito próxima da jovem cantora tragicamente a 5 de dezembro do ano passado.

"Há muito amor e há muito carinho em homenagear alguém que foi cedo demais", diz visivelmente emocionada. "A Sara queria muito ajudar toda a gente (...) e nós podemos de alguma forma honrar aquilo que ela não teve tempo de fazer...", afirma no vídeo abaixo.

"É a saudade de alguém que foi muito especial que vai estar aqui sempre e acreditar nisso e sentir isso dá-me algum alento. E acho que é nisso a que nos estamos a agarrar todos", completou.

