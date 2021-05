Foi no final de 2019 que a família Carreira perdeu Sara Carreira. Com apenas 21 anos, a jovem artista perdeu a vida num aparatoso acidente de carro, ora recorde.

Numa recuperação lenta e dolorosa, Tony Carreira sentiu a necessidade de, em conjunto com os filhos, David Carreira e Mickael Carreira, e a ex-mulher, Fernanda Antunes, criar a Associação Sara Carreira, anunciada este domingo, 2 de maio, na SIC Notícias.

"Passou a ser a nossa missão, honrar a memória da Sara", explicou o cantor à SIC Notícias.

O objetivo da associação será ajudar jovens e crianças carenciadas a ter um futuro profissional.

"É poder fazer qualquer coisa bonita em nome da Sara", explica o irmão mais velho, Mickael.

"Dar asas aos sonhos é o propósito da Associação Sara Carreira, que abre hoje as suas portas com o objetivo de prolongar a bondade da Sara e a sua forma de estar perante a vida. Apoiar crianças e jovens adultos com talento e dificuldades financeiras, ajudando-os continuamente na sua formação e na concretização dos seus sonhos", pode ler-se na descrição do vídeo publicado na página de Instagram da associação.

Veja o vídeo de apresentação, abaixo.