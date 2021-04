Instagram

Dois anos depois de ter participado no programa Quem Quer Namorar com o Agricultor?, Inês Martins está apaixonada e já não o esconde. A cabeleireira, que na experiência social da SIC era uma das pretendentes do agricultor Filipe Camejo, com quem acabou por construir uma relação de amizade, assumiu o namoro nas redes sociais.

“Eu podiɑ escrever ɑqui um textα̃o... Mɑs sɑbem ɑquele ɑmor em crescimento, de pɑz, e cɑlorosɑmente recíproco? Penso que ɑssim resumi tudo”, começou por escrever Inês Martins, antes de rematar: “Já agora aproveito para agradecer a todos o carinho que tenho recebido. É bom saber que existem pessoas que ficam felizes por nos ver felizes. Sou muito grata por isso”.

O feliz contemplado é Juliano Peixoto e, de acordo com o seu perfil de Instagram, é natural do Brasil, trabalha como segurança privado e vive em Cascais.