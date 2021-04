Reprodução Instagram, DR

Foi no passado mês de março que Sara Matos surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais ao anunciar a primeira gravidez. Entretanto, este sábado, 24 de abril, a atriz revelou o sexo do bebé.

O anúncio foi feito de forma original através de um vídeo amoroso, em que é possível ver o namorado, Pedro Teixeira, escrever o sexo do bebé na barriga de Sara, anunciando, desta forma, que vem aí um rapaz. Maria, de 11 anos, filha mais velha do ator e fruto da relação com Cláudia Vieira, também surge no vídeo.

Recorde-se que também este sábado, Sara Matos revelou em direto no programa Estamos em Casa, que escolheu Filipa Areosa para ser madrinha do seu bebé.