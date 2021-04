Reprodução Instagram, DR

Aos 40 anos, Pedro Teixeira prepara-se para ser pai pela segunda vez e não poderia estar mais feliz. Embora o casal mantenha – como é, aliás, habitual – a discrição no que toca à gravidez, ambos já partilharam nas redes sociais algumas imagens que deixam perceber o crescimento da barriga de Sara Matos, que estará no quinto mês de gestação.

Reprodução Instagram, DR

O ator e apresentador de televisão, que já é pai de Maria, de 11 anos, fruto de uma anterior relação com a também atriz Cláudia Vieira, da SIC, confessou ao Selfie que está “muito contente”. “Era uma coisa que queríamos muito e aconteceu no tempo certo, no tempo em que tinha de acontecer", rematou.

O sexo do bebé ainda não foi revelado.

Veja abaixo imagens da 'barriguinha' já proeminente de Sara Matos: