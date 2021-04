Reprodução Instagram, DR

Foi no passado mês de março que Sara Matos surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais ao anunciar a primeira gravidez. Entretanto, este sábado, 24 de abril, a atriz fez uma revelação especial. Sara Matos anunciou que a atriz Filipa Areosa vai ser a madrinha do bebé.

O momento aconteceu durante o programa Estamos em Casa - esta semana conduzido por Filipa Areosa - durante uma conversa uma conversa das duas amigas através de videochamada.

"Fica aqui dito é oficial, a Filipa Areosa é a madrinha do meu baby", anunciou Sara Matos, aproveitando ainda para mostrar a 'barriguinha'.

"Foi uma promessa que nós fizemos quando andávamos na escola", confessou Filipa Areosa, em seguida.

Recorde-se que o bebé que irá nascer é fruto do relacionamento com Pedro Teixeira. O ator é ainda pai de Maria, de 11 anos, fruto da anterior relação com Cláudia Vieira.

Veja o momento no vídeo abaixo: