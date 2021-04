Chelsea Guglielmino

Poucos dias depois do noivado entre Jennifer Lopez e Alex Rodríguez ter chegado ao fim, a imprensa internacional revela agora os motivos que levaram à separação.

Segunda a People, foi a cantora, de 51 anos, que terminou a relação com a antiga estrela de basebol. "Foi ela que insistiu. Havia demasiados problemas por resolver", começou por contar uma fonte. "Ela tem andando bastante mal e não achou que fosse para o seu bem ficar com o Alex", continuou.

De acordo com a mesma fonte, a falta de confiança por parte da artista foi determinante na sua decisão. "Tenha ele traído ou não, a Jennifer simplesmente não tolera o medo de viver com esses rumores no ar".

A revista People adianta ainda que apesar do antigo casal manter uma relação cordial, a cantora e o ex-atleta já seguiram caminhos diferentes.

Jeff Kravitz