Jeff Kravitz

A relação de Jennifer Lopez e Alex Rodríguez pode mesmo ter chegado ao fim. No início do mês de março, rumores de que o casal estaria separado começaram a circular na internet.

A informação foi depois desmentida por fontes próximas do casal que revelaram que os dois se estariam a esforçar, numa tentativa de salvar o noivado.

Apesar disso, as últimas fotografias da cantora parecem dar força aos boatos iniciais já que, J.Lo surge sem o vistoso anel de noivado, no valor de um milhão de dólares, oferecido pela antiga estrela do basebol.

Espreite a mais recente fotografia, publicada por Jennifer Lopez, na sua conta oficial do Instagram, onde esta surge sem o anel.