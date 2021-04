Esta terça-feira, dia 20 de abril, Anna Westerlund usou as redes sociais para deixar uma mensagem a Pedro Lima, que completaria hoje 50 anos de vida.

A ceramista partilhou uma fotografia do ator e na legenda deixou-lhe uma bonita homenagem onde falou de algumas memórias e o recordou com carinho.

"Hoje farias 50 anos. Hoje fazes 50 anos! Vou corrigir sempre para o presente porque te sinto aqui. Ou porque ainda espero pelo teu regresso", começou por dizer.

"Sempre pensámos casar quando fizesses 50 anos e nós 20 anos de namoro. No dia da tua cerimónia li-te os meus votos de casamento e sei com toda a certeza, porque o senti, que casámos ali naquele momento. No dia seguinte eram os meus anos e uma amiga de infância trouxe-me um bolo feito por alguém que vinha dentro de uma caixa qualquer da Ikea. Quando entrei na cozinha essa caixa dizia bröllop, que é casamento em sueco. Demasiada coincidência para não ser o nosso bolo de casamento. Tão grata por este nosso amor", escreveu ainda.

"Um brinde a ti, meu amor, ao melhor pai que os nossos filhos podem ter, ao marido de sonho com quem um dia voltarei a estar. As saudades que tenho tuas não cabem em palavras, fazes demasiada falta", rematou.