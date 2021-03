Facebook

David Carreira e Carolina Carvalho estão mais apaixonados do que nunca. O artista, de 29 anos, tem vivido, nos últimos três meses, momentos muito complicados devido à morte prematura da sua irmã, Sara Carreira, num acidente de viação na A1. Nesta fase delicada, a atriz que podemos ver atualmente na novela A Serra, da SIC, tem sido o seu grande apoio e talvez por isso também ele tenha querido demonstrar-lhe publicamente o seu amor e orgulho no trabalho que tem vindo a desenvolver também na área da moda.

“Só vim aqui para dizer que tenho muito orgulho nesta mulher! Foi ela que desenhou a nossa nova coleção, eu andava a mil em estúdio a gravar novos temas e com a novela. Ela desenhou muito melhor do que se fosse eu ❤️ Parabéns baby”, escreveu o filho de Tony Carreira no Instagram, onde partilhou algumas imagens da campanha.

David Carreira e Carolina Carvalho assumiram o namoro no início de 2019 depois de vários meses de rumores.