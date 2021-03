Instagram

Carolina Carvalho partilhou nas redes sociais uma fotografia onde surge muito sorridente ao lado do namorado, David Carreira. Na legenda do post, a atriz da SIC brincou com o facto da imagem estar desfocada: “Foco desligado. Ninguém consegue captar o quanto eu te amo”.

Carolina Carvalho e o filho mais novo de Tony Carreira assumiram publicamente a sua relação no início de 2019, cerca de um ano depois de começarem a namorar. Nestes últimos meses, em que a família Carreira foi violentamente abalada pela morte inesperada de Sara Carreira, no passado dia 5 de dezembro, num acidente de viação na A1, a atriz tem sido um apoio fundamental.

