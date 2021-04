1 / 3 Kevin Mazur 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Emma McIntyre

Macaulay Culkin, ator que se tornou conhecido pela sua participação nos filmes Sozinho em Casa, deu as boas-vindas ao primeiro filho. A notícia foi confirmada pelo artista e a companheira, a também atriz Brenda Song, através de um comunicado enviado à revista Esquire.

Segundo a publicação, o bebé nasceu no passado dia 5 de abril, em Los Angeles, EUA , com cerca de três quilos. Dakota foi o nome escolhido para o primeiro filho do casal, em jeito de homenagem à irmã do ator, que morreu atropelada aos 29 anos, em dezembro de 2008.

Em declarações à revista, Culkin e Brenda Song assumiram ainda estar "muito felizes" com a chegada do novo membro da família.