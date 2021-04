Frazer Harrison

Sharon Stone revela que foi fisicamente agredida pelo pai desde a escola primária até completar 14 anos.

A atriz, de 63 anos, fez uma série de revelações polémicas no seu mais recente livro de memórias, numa delas a artista alega que o pai era fisicamente agressivo.

"Ele batia-me e mandava-me ao chão [...] Uma vez fui arrastada da cozinha até à cave para ser espancada com um cinto", revelou.

"[As agressões] continuaram até eu perceber que não tinha feito aquilo pelo qual estava a ser castigada, então perdi o medo. De facto, perdi todos os sentimentos. Simplesmente vi o meu pai como fraco", explicou. "Fui até ele e disse-lhe: 'O que se passa? Queres bater-me outra vez para te sentires mais homem?'. Tinha 14 anos. Ele começou a chorar e eu disse-lhe que não o amava. Fui tão fria, ele nunca mais me bateu depois disso", contou a atriz revelando ainda que, mais tarde, acabou por fazer as pazes com o pai.