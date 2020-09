Ron Galella, Ltd.

Foi com o coração mais leve que Sharon Stone partilhou com os seus seguidores nas redes sociais notícias acerca do estado de saúde da sua irmã, Kelly, hospitalizada depois de testar positivo ao novo coronavírus. O facto de ser doente crónica – sofre de lúpus – fez com que a infeção ganhasse proporções graves rapidamente e a estrela de Hollywood chegou a fazer um apelo desesperado a apelar em lágrimas para que todos usassem máscara e se protegessem devidamente do vírus.

Mas agora, depois de uma primeira fase complicada, as coisas parecem agora estar a compor-se e, por isso, Sharon Stone quis também tornar públicas as boas notícias. "A minha irmã, Kelly, e o seu marido finalmente testaram negativo para a Covid-19 hoje pela primeira vez", anunciou no Twitter, numa mensagem onde agradece também a todos os seus fãs pelo apoio que lhe têm dado nas últimas semanas.