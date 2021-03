Reprodução Instagram, DR

Já nasceu a primeira filha de Cecília Henriques. A atriz deu as boas-vindas à pequena Celeste, esta quinta-feira, dia 31, conforme fez saber nas redes sociais.

"Tanto tempo, filha Celeste", escreveu a atriz no Instagram partilhando uma fotografia com a bebé junto ao seu rosto, momentos depois do parto.

Recorde-se que a bebé é fruto do relacionamento de Cecília Henriques com o músico Filipe Sambado.

