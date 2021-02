Instagram

Grávida pela primeira vez, Cecília Henriques não poderia estar mais feliz. A atriz, de 30 anos, tem partilhado vários registos desta nova fase da sua vida nas redes sociais, nomeadamente o crescimento da sua barriga.

Esta quarta-feira, 24 de fevereiro, voltou a publicar outra imagem e escreveu: “E com mais este semi-nude em modo grávida, com as minhas veias e a minha ‘barriguinha’ proeminente, na minha casa de banho com bolor na banheira e cuecas espalhadas na maçaneta, envio-vos beijinhos e amor”.

De referir que o bebé é fruto do relacionamento da atriz – que vimos recentemente na série de sucesso da SIC Golpe de Sorte – com o músico Filipe Sambado. O casal já sabe o sexo e até já escolheu o nome para o primeiro filho em comum. Descubra tudo AQUI!