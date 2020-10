RUI VALIDO

Cecília Henriques vive uma das fases mais especiais da sua vida: a primeira gravidez. A atriz e o namorado, o artista Filipe Sambado, prepararam-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho e não podiam estar mais radiantes.

Esta quinta-feira, 22 de outubro, Cecília Henriques esteve no programa das manhãs da SIC e contou todo sobre a gravidez. Numa conversa descontraída com João Baião e Diana Chaves, a atriz falou sobre os cuidados que tem com a alimentação, recordou como contou ao namorado e à família que estava grávida, revelou os nomes pensados para o bebé - Celeste caso seja menina e Fausto caso venha aí um menino - e ainda mostrou a 'barriguinha'.

Veja a entrevista no vídeo abaixo: